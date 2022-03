"The Masked Singer" 2022: Wer ist der Seestern?

BILDERGALERIE

Der Seestern strahlt und glitzert und träumt davon, eines Tages auf dem "Walk of Fame" zu landen. Das Kostüm besteht aus einem sehr leichten Schaumstoff, der überwiegend in der Raumfahrt eingesetzt wird. So sollen sowohl Form als auch Agilität gewährleistet werden. Fotoquelle: ProSieben / Benjamin Kis