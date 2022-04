"7 Gipfel Bayerns": In dieser BR-Reihe ist der Berg der Star

Denkt man an Bayerns markanteste Berge, wird sich der Blick ohne Weiteres auf die Alpen richten. Doch die neue Hauptabendserie des BR "7 Gipfel Bayerns" hat ganz anderes vor. Unter dem Motto "Der Berg ist der Star" werden in der fünfteiligen Reihe (täglich, ab 14. April, 20.15 Uhr) sieben Berge und ihre Gipfel porträtiert, die für die sieben Regierungsbezirke Bayerns stehen. Sie sind die Höchsten in ihren Bezirken und mitunter ganz schön unbekannt. Und doch sind es allesamt symbolträchtige Orte – von den Einheimischen geschätzt, gepflegt und verehrt. Das gilt für die Hochfrottspitze im bayerischen Schwaben genauso wie für den Kleinen Arber in der Oberpfalz oder den Hesselberg in Mittelfranken.