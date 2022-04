Jan Leyk bei Kampf der Realitystars 2022: Wer ist das?

Der ehemalige "Berlin - Tag und Nacht" Star Jan Leyk ist in der dritten Staffel der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" mit von der Partie. Hier kämpft der heute 36-Jährige neben weiteren C-Promis wie Yeliz Koc, Paco Herb oder Elena Miras nicht nur um den Titel "Realitystar 2022", sondern auch um ein Preisgeld von 50.000€. Was er damit machen würde, weiß er schon.

Jan Leyk - Steckbrief

Geburtsdatum: 09. Oktober 1984

Geburtsort: San Sebastian, Spanien

Beruf: DJ, Schauspieler, Designer

Beziehungsstatus: Single

Jan Leyk wurde am 9. Oktober 1984 geboren. Da seine Mutter Spanierin ist und aus San Sebastian kommt, heißt er mit bürgerlichem Namen eigentlich Joanes Leyk Martinez. Jan Leyk wuchs zunächst in Hameln und Hannover auf und wohnte später in Hamburg. Dort machte der spätere DJ im Jahr 2004 sein Fachabitur und war danach von 2005 bis 2010 als selbstständiger Eventgastronom tätig. Im Jahr 2010 eröffnete der heute 36-jährige sein eigenes Lokal, die "Bar hundert" im Hamburger Stadtteil Eppendorf.