Kampf der Realitystars 2022: Kandidaten, Sendetermine und Start

Die Reality-Show "Kampf der Realitystars" ist nach Angaben von RTLZWEI seit 2019 das erfolgreichste Format des Senders. Die Sendung punktet bei ihren Fans damit, dass sie Trash-TV vom Feinsten liefert und dabei das ganze Genre immer wieder aufs Korn nimmt. Im Frühjahr 2022 läuft die dritte Staffel. Hier finden Sie alle Infos.

Wann läuft "Kampf der Realitystars"? Die dritte Staffel läuft ab 13. April immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Im Premiumbereich von RTL+ sind die Folgen immer schon am dem Samstag vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Mittwoch, 13. April, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 20. April, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch. 27. April, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch. 4. Mai, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 11. Mai, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 18. Mai, 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 25. Mai, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 1. Juni, 20.15 Uhr Wer sind die Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars"? 21 Promis und ein Wildcard-Kandidat ziehen diesmal in die Sala am thailänischen Strand. Mit dabei sind illustre Reality-TV-Namen wie Elena Miras, Yeliz Koc oder Ronald Schill, aber auch der ein oder andere "Star", den man erst einmal googlen muss. So wie Jan Leyk ("Berlin Tag & Nacht"), Tessa Bergmeier ("GNTM") oder Yasin Mohamed ("Temptation Island"). Iris Klein wurde vor den Dreharbeiten positiv getestet, konnte sich aber vor dem Ende der Aufzeichnung freitesten und somit doch noch dabei sein. Der Wildcard-Kandidat ist Enrico Elia. Der Influencer aus Wolfsburg hat sich einem Casting durchgesetzt und darf nun ebenfalls auf etwas Reality-TV-Ruhm hoffen. Bilder der Kandidaten sehen Sie hier.

Elena Miras (u.a. "Love Island", "Dschungelcamp")

Schäfer Heinrich ("Bauer sucht Frau")

Yeliz Koc (u.a. "Der Bachelor", "Sommerhaus der Stars")

Mike Cees ("Sommerhaus der Stars")

Sharon Trovato ("Die Trovatos")

Malkiel Rouven Dietrich (Astrologe)

Diana Foster alias Rich Nana (Rapperin)

Yasin Mohamed ("Temptation Island")

Ronald Schill (Ex-Politiker)

Larissa Neumann ("GNTM")

Mauro Corradino ("Der Trödeltrupp")

Tessa Bergmeier ("GNTM")

Nina Kristin (Schauspielerin und Sängerin)

Chethrin Schulze ("Curvy Supermodel", "Promi Big Brother")

Sissi Hofbauer ("Sommerhaus der Stars")

Paco Herb ("Love Island")

Jan Leyk ("Berlin Tag & Nacht")

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (Unternehmer)

die Jakic-Twins Ilona und Suzana (Influencer)

Martin Wernicke ("Berlin Tag & Nacht")

Iris Klein (u.a. "Dschungelcamp")

Enrico Elia (Wildard) Wer fliegt raus? Wer kommt weiter? Das Konzept von "Kampf der Realitystars" sieht vor, dass nicht alle Teilnehmer gleichzeitig in die Sala ziehen, sondern nach und nach Promi-Bewohner gehen müssen und weitere nachkommen. Per Nominierung entscheiden die Teilnehmer, wer ausziehen muss. In Spielen kann man sich vor einer Nominierung schützen. Manchmal streut RTLZWEI aber auch spontan eine Regeländerung ein, um das Ganze ein bisschen anzupfeffern.

Wer moderiert die dritte Staffel? Natürlich Cathy Hummels, alles andere wäre ja auch ein Skandal. Die Influencerin, die einst als Spielerfrau zu globalem Ruhm kam, hat mit ihrer etwas ... nennen wir sie mal hölzernen Moderation ihren Anteil am Kultstatus der Sendung. In den sozialen Netzwerken bietet Hummels immer wieder Stoff für amüsamte GIFs und Memes.

Cathy Hummels in Thailand brutal überfallen Cathy Hummels dürfte an den Dreh der dritten Staffel sehr zwiegespaltene Erinnerungen haben. Kurz vor der Abreise wurde sie am Strand überfallen, der Täter schlug mehrfach auf sie ein. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", beschreibt sie die schreckliche Situation im "Bild"-Interview. Ihr Handy wurde geklaut, schwere Verletzungen trug sie zum Glück nicht davon.

Wer sind die bisherigen Sieger? In der ersten Staffel holte sich der frühere Fußball-Profi Mike Pannewitz den Sieg. Pannewitz galt einst als großes Talent, immer wieder stand ihm aber seine eigene Disziplinlosigkeit im Weg. In der zweiten Staffel gewann die niederländische Sängerin Loona ("Bailando") die 50.000 Euro Siegprämie.