Malkiel Rouven Dietrich bei Kampf der Realitystars: Wer ist der Wahrsager?

Sonne, Palmen und streitlustige Promis am Traumstrand - das kann nur bedeuten, die RTLZWEI-Sendung "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" geht in die nächste Runde. Für das Preisgeld von 50.000 Euro ziehen 22 mehr oder weniger bekannte Promis in eine thailändische Villa ein und treten bei Spielen gegeneinander an.

In der dritten Staffel von "Kampf der Realitystars" soll mit Malkiel Rouven Dietrich ein neuer, mystischer Wind in die Promi-Villa ziehen. Der Astrologe wurde durch verschiedene TV-Sendungen bekannt und arbeitet, nach eigenen Angaben, bereits in der 7. Generation als Wahrsager. Der 39-Jähre hat vor der Show bereits die Sterne zu "Kampf der Realitystars" befragt und jede Menge "Trouble" vorhergesehen. Wer der Mann ist, der angeblich die Zukunft kennt und alle weiteren Infos zu Malkiel Rouven Dietrich gibt es hier im Porträt.

Malkiel Rouven Dietrich im Steckbrief: Geburtsdatum: 1983, genaues Datum unbekannt

Geburtsort: Berlin

Beruf: Wahrsager, Astrologe, TV-Darsteller Der Weg vom Kartenleger zum "Sinnfluencer" Malkiel Rouven Dietrich, auch "Lestat", "Malki" oder Christian-Lestat Dietrich genannt, wurde 1983 in Berlin geboren und erlernte durch seine Mutter und Großmutter bereits in der Kindheit das Wahrsagen. Laut Dietrich arbeitet seine Familie seit 1792 mit dem Übersinnlichen. 2000 führte der Weg Malkiel Rouven Dietrich an das "Kepler College", wo der Hellseher mithilfe von Kursen sein Wissen vertiefte. Bei der bekannten Wahrsagerin Elizabeth Teissier aus Genf durfte Malkiel Rouven Dietrich danach in die Lehre gehen. Nebenbei verdiente der 39-Jährige Geld mit seiner Tätigkeit für die Luxusmarke "Christian Dior". 2001 eröffnete der "Kampf der Realitystars"-Kandidat eine eigene Praxis für Astrologie in Berlin und bekam einen Auftritt im Lokal-TV. Daraufhin folgten weitere kleine TV-Gastauftritte.

Größere Bekanntheit erlangte Malkiel Rouven Dietrich 2005 durch seine eigene tägliche Live-Sendung auf "Sonnenklar.TV". Dafür verlegte Dietrich seine Praxis nach Baden-Baden und lass zudem von 2007 bis 2014 die Karten bei "Astro TV". 2014 folgte ein Studium in Wirtschaftspsychologie. Drei Bücher über Lebenshilfe und Selbstfindung hat der "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer bisher geschrieben und bietet neben dem Wahrsagen, Kurse an, betreibt einen YouTube-Kanal und verkauft Zubehör für das Übersinnliche in seinem Onlineshop. Sich selbst bezeichnet Dietrich als "Sinnfluencer".

Über das Privatleben von Malkiel Rouven Dietrich weiß die Öffentlichkeit bisher nicht viel. Bekannt ist, dass der 39-Jährige ein Hundeliebhaber ist, sehr gerne kocht und schwul ist.

Kritik an Malkiel Rouven Dietrich Da viele Menschen dem Thema Astrologie und Wahrsagen skeptisch gegenüberstehen, dürfte Malkiel Rouven Dietrich Kritik gewohnt sein. Dennoch steht auf seiner Homepage, dass der 39-Jährige bisher davon verschont geblieben sei. "Über die Jahre geriet Malkiel nie in die Kritik von Medien, Comedyformaten oder ähnlichen Zerrissen. Seinem Credo treu seriös, gebildet und eloquent aufzutreten ist Malkiel bis heute", so heißt es dort. Der Mathematiker Michael Kunkel hatte jedoch einige Aussagen von Malkiel Rouven Dietrich unter die Lupe genommen und öffentlich auf vermeintliche Fehler und Unwahrheiten hingewiesen. Daraufhin erließ Dietrich juristische Schritte gegen den Mathematiker.