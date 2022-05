"Beth und das Leben": In dieser Serie hat Amy Schumer nichts zu lachen

Mit ihrem brachialen Humor, ungeschönt und (manchmal ein bisschen zu) ehrlich, machte sich Amy Schumer Mitte der 2000er-Jahren einen Namen in der US-Comedyszene. Kritiker feierten sie über die Landesgrenzen hinaus als lustigste Frau Hollywoods, für ihre Sketch-Show "Inside Amy Schumer" bekam sie einen Emmy. Doch Schumer ist mehr als nur wortgewaltige Comedienne. Schon 2020 gab sie in der HBO-Dokumentation "Expecting Amy" ungewohnt intime Einblicke in ihre schwierige Schwangerschaft. Daran knüpft auch die Dramedy "Beth und das Leben" (ab 18. Mai, Disney+) an, in der Schumer in der Hauptrolle zu sehen ist und die sich semibiografisch an einigen Traumata der 40-Jährigen abarbeitet.