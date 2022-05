Bauer sucht Frau international 2022: Bei diesen Paaren hat es gefunkt

Rüdiger und Martina

Auch Spargelbauer Rüdiger aus Südafrika glaubt an Beistand von ganz oben: "Wer hat mir denn diesen Engel hierhergeschickt?", freute sich der humorvolle Exil-Bayer, der seiner Hofdame Martina bei einem romantischen Sonnenuntergang ebenfalls ganz nahekam. Nach gegenseitigen Liebesbekundungen ("Wow, dass es so einen Menschen in meinem Leben noch mal geben darf! Mich hat es so dermaßen erwischt, so gescheppert in meinem Herz!") unter dem orangen Abendhimmel Südafrikas war es so weit: Auch "Rudi" und Martina knutschten!