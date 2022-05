"Go West Go East – Verrechnet oder verraten": Gestrandet in der Dänischen Botschaft

DDR-Bürgern aus Ilmenau hatten sich in die Dänische Botschaft in Ost-Berlin geflüchtet und hofften auf ihre Ausreise. Eine ARD-Doku zeichnet den Fall, der zum Politikum wurde, nach.

Go West Go East – Verrechnet oder verraten

Eigentlich sah alles nach einem perfekten Plan aus, den sieben Männer, sechs Frauen und fünf Kinder aus Thüringen in der Nacht vom 9. September 1988 in Ost-Berlin umsetzen wollten. Die ARD-Dokumentation "Go West Go East – Verrechnet oder verraten" rekonstruiert ihren Fluchtversuch, der sich damals zu einem brisanten Politikum auswuchs. Die Gruppe Ausreisewilliger hatte ein hoch symbolisches Datum ausgewählt: Sie drangen auf das Botschaftsgelände vor, wenige Tage bevor der damalige dänische Ministerpräsident Poul Schlüter der DDR und ihrem Staatschef Erich Honecker einen Staatsbesuch abstatten sollte. Sie hofften, dass sich ihnen so eine Zukunft im Westen eröffnen könnte.