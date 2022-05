"Ein starkes Team – Die letzte Reise" – Kritik: ein Wachmann im Hafenbecken

Die Leiche eines Mannes wird aus dem Hafenbecken gefischt. Ein Drogendealer hat den Wachmann erstochen. Das "starke Team" ermittelt.

Ein starkes Team – Die letzte Reise Krimi • 14.05.2022 • 20:15 Uhr

Werden sie die 100. Folge schaffen? – Schon öfter wurde ja beim ZDF-Dauerbrenner "Ein starkes Team" (dreimal im Jahr, immer samstags) die Frage gestellt, wie lange der Erfolg noch anhalten mag. Zu viel Klischee, zu wenig Realismus, so wurde von Kritikern attestiert, die das Ende kommen sahen. Doch stets ansteigende Quoten – zuletzt gar acht Millionen und 25 Prozent – verwiesen auf das Gegenteil: eine heutzutage erstaunliche Langlebigkeit. Dass es im Team immer wieder Abgänge gab, spielte dabei keine Rolle. Das Berliner Duo Florian Martens (Otto Garber) und Stefanie Stappenbeck (Linett Wachow) darf sich nach wie vor der Zuschauersympathie sicher sein. Dabei geht es in der 89. Folge, "Die letzte Reise" (Drehbuch: Leo P. Ard, Regie: Herwig Fischer), wieder einmal wenig überraschend und ziemlich konventionell zu, was das aufzuklärende Verbrechen betrifft.

Im Berliner Westhafen wird die Leiche eines Wachmanns aus dem Wasser gezogen. Beim Eintreffen des Duos Otto Garber und Linett Wachow weiß der Zuschauer schon sehr viel – zu viel vielleicht, als dass das Kommende noch Spannung böte. Ein Berliner Transportunternehmer, dessen Geschäfte von Rotterdam bis nach Polen reichen, wird von finsteren Gestalten erpresst und zu einem Drogendeal aufgefordert. Als sich Kunze (Joann von Bülow) bei einer nächtlichen Besprechung ziert, wird ihm kurzerhand die Nase auf die Tischplatte geschlagen – was zu Kunzes bekümmerter Frage führt: "Sind Sie jetzt völlig wahnsinnig geworden, oder wie?"

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Der geschätzte Kollege bei den Drogenmenschen Nicht so wichtig, dass Kunzes Widerpart, der von Oscar Ortega Sánchez gespielte kolumbianische Drogenboss Luis Gonzales, da schon die Tochter des Unternehmers gekidnappt und in der heimischen Villa mit Fußfesseln versehen hat. Vielmehr kommt per Videoaufzeichnung aus dem Hafengelände zum Vorschein, dass im Wagen der Kolumbianer ein früherer Kollege aus dem Polizeiteam saß, nämlich der 2017 per Weltumsegelung in die Karibik entwichene Ben Kolberg (Kai Lentrodt). "Was macht der geschätzte Kollege von einst bei den Drogenmenschen?" fragen sich da Wachow und Garber sehr zu Recht, zumal Wachow erst noch kürzlich Post aus Kolbergs Insel-Strandbar erhalten hat.

Der gestrenge Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche) lässt fortan Kolbergs Hotel schärfstens überwachen, wobei vor allem eine Dame auffällt, die ihn heimlich besucht. "Escortdame oder Undercover-Polizistin vom BKA", fragt sich da nicht nur Linett. Auch Kolberg selbst wird mit dieser Frage in seiner Unwissenheit noch ausführlich gequält, zumal er sich in die schöne Alicia (Isabel Thierauch) ja auch noch zu verlieben scheint.

Wer mehr wissen will, der möge sich an den Episoden-Titel halten. Zuletzt hatte es ja auch schon die "letzte Runde" mit viel Berlin-Nostalgie gegeben. Nun aber wird noch mal gefeiert und das Lob auf einen guten Polizisten gesungen. Mehr sei nicht verraten. "You'll see", antwortet denn auch der Undercover-Darsteller Kai Lentrodt vieldeutig auf die Frage, ob es weitere Folgen mit ihm geben werde. "Jetzt können wir uns erst mal auf dieses Wiedersehen freuen, und diese Frage wird im Film dann ja auch beantwortet." Die 90. Folge ("Kurierfahrt") ist jedenfalls schon abgedreht. Mal sehen, was dann Sputnik (Jaecki Schwarz), dem einzigen Rentner in Polizeidiensten weltweit, wieder Neues einfallen wird. Diesmal verkauft er gefiltertes Bio-Cannabis an Reddemann. Es folgt die zweifellos aufregendste Szene des ganzen Films.

Ein starkes Team – Die letzte Reise – Sa. 14.05. – ZDF: 20.15 Uhr