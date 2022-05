Neben der Spur ist auch ein Weg: Regisseurin Anna Justice starb nach den Dreharbeiten

"Anna Justice – In liebevoller Erinnerung" heißt es zu Beginn des Abspanns der Beziehungskomödie. Anna Justice führte beim Degeto-Film, der am Freitagabend (13. Mai 2022, 20.15 Uhr) im Ersten ausgestrahlt wird, Regie. Es war ihre letzte Arbeit. Die Dreharbeiten fanden 2020 statt, im April 2021 verstarb Justice im Alter von 58 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.

Sie hinterließ ihre beiden Töchter, die aus der Beziehung mit Schauspieler Florian Lukas entstanden sind ("Good bye, Lenin", "Die Wespe"). Ihre Töchter veröffentlichten nach dem Tod der Mutter auf deren offizieller Webseite einen Nachruf. "Ihre liebevolle, fröhliche und großzügige Art haben wir sehr bewundert, und wir finden diese auch in ihren Werken wieder. Wir hoffen, dass auch andere das erkennen und sich daran erfreuen können. Sie hat das Leben und ihre Arbeit wirklich geliebt, sie war leidenschaftlich in allem, was sie tat und hat dabei viele Menschen in ihr Herz geschlossen. Ihre Filme werden bleiben, sie wird bleiben", heiß es darin.