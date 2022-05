Deutscher Filmpreis 2022: Biopic "Lieber Thomas" zwölfmal nominiert

Die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2022 sind bekannt gegeben worden. In Sachen Nominierungen ist das Biopic "Lieber Thomas" der Gewinner.

Die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2022 sind von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (66, Bündnis 90/Die Grünen), dem Präsidentschaftsduo der Deutschen Filmakademie, Alexandra Maria Lara (43) und Florian Gallenberger (50), sowie den Filmpreis-Botschafterinnen Lea van Acken (23) und Maria Ehrich (29) im Kino in der Berliner KulturBrauerei bekannt gegeben worden.

Dicht auf den Fersen ist dem Streifen der deutsch-französische Spielfilm "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (2022), in dem es um den Rechtsstreit eines rechtswidrig inhaftierten Guantanamo-Häftlings geht. Der Film ergatterte zehn Nominierungen. Das in der Nachkriegszeit angesiedelte österreichisch-deutsche Gefängnis- und Schwulendrama "Grosse Freiheit" (2021) hat immerhin noch acht Gewinnchancen. Beide Filme sind ebenfalls in den Hauptkategorien nominiert. Meltem Kaptan (41) und Franz Rogowski (36) könnten die Schauspielerpreise absahnen.