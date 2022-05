Frank Buschmann offen bei Instagram "Geht mir einfach nicht wirklich gut"

"Einigen von Euch ist es vielleicht schon aufgefallen. In letzter Zeit bin ich immer häufiger mopperig und unzufrieden", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Statement. "Das gefällt manchen von Euch gar nicht. Mir übrigens auch nicht." Denn im Kern sei er ja ein fröhlicher und lauter Mensch. Buschmann offen: "Im Moment geht es mir einfach nicht wirklich gut und es ist an der Zeit herauszufinden, warum das so ist." Dabei helfe nichts anderes als die Beantwortung der Frage: "Was will ich?" Auf diese Suche werde er sich nun begeben.