Nicole am Tag nach dem ESC zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

Der ESC 2022 in Turin ist am Sonntag auch Thema im "ZDF-Fernsehgarten". Andrea Kiewel hat dafür einen besonderen Star eingeladen.

In Turin findet am Samstag (14. Mai) das Finale des 66. Eurovision Song Contest statt. Gefeiert wird das auch noch einen Tag später im "ZDF-Fernsehgarten" (15. Mai, 11:50 Uhr). In der Show mit Moderatorin Andrea Kiewel (56) soll sich dem Sender zufolge "alles um Italien und den Eurovision Song Contest" drehen.