Ein riskanter Plan: Kritik zum Film heute bei Kabel Eins

Es dauert nicht lange, bis der Erste ihn anfeuert. "Spring endlich!" Bald steht unten auf der Straße eine ganze Horde Passanten, die "Spring! Spring! Spring!" skandiert. Sie jubeln dem Mann zu, der 70 Meter über ihnen auf einem schmalen Sims steht. Doch Nick Cassidy (Sam Worthington) wird nicht springen. Zumindest vorerst. Denn was ihn auf diesen Sims getrieben hat, so wird schnell klar, ist nicht die Selbstmordabsicht – sondern "Ein riskanter Plan" (2011). Regisseur Asger Leth gelingt mit seinem Spielfilmdebüt ein unterhaltsames Stück Hollywood-Popcorn-Kino, welches Kabel Eins nun wiederholt.

Cassidy war einst Polizist, der sein Gehalt nebenher noch mit Sicherheitstransporten aufbesserte – bis bei einem Überfall ein wertvoller Diamant verschwand und er wegen Raubes hinter Gitter kam. Um seine Unschuld zu beweisen und sich an dem wahren Übeltäter zu rächen, will er den Diamanten stehlen. Diesmal wirklich. Dazu hat er einen ausgeklügelten Plan entwickelt. Sein Gang auf den Sims, die Einbeziehung von Mercer – alles nur ein großes Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, während sich im Gebäude gegenüber sein kleiner Bruder Joey (Jamie Bell) gemeinsam mit seiner Freundin Angie (Genesis Rodriguez) in Richtung Safe vorarbeitet. Doch das Trio hat seinen Gegner unterschätzt: Der skrupellose und machtbewusste Immobilienhai David Englander (Ed Harris) hat selbst mehr als ein As im Ärmel.