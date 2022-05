"Paar Love" statt "Paar Wars": SAT.1 benennt Show mit Ralf Schmitz um

Sie bewerten ein Halbfinale und Finale

ESC 2022: Max Giesinger und Michelle in der deutschen Jury

Am Samstag (14. Mai) wird in Turin der neue ESC-Sieger gekürt. Einen kleinen Anteil an der Entscheidung wird auch die deutsche Jury haben. Nun hat der NDR bekanntgegeben, wer in diesem Jahr die Mitglieder sind.

