"Man spricht deutsh" und mehr: BR widmet Gerhard Polt einen ganzen Abend

Ehrentag für einen großen deutschen Kabarettisten: Gerhard Polt wird am Samstag 80 Jahre alt. Der BR feiert ihn mit mehreren Programmpunkten.

Gerhard Polt, der am 7. Mai 1942 in München zur Welt kam, lässt sich wohl getrost als Großmeister des bayerischen Kabaretts bezeichnen. Ehrensache also, dass der Bayerische Rundfunk anlässlich des vollendeten 80. Lebensjahres des Humoristen einen ganzen Abend unter dem programmatischen wie einfallslosen Titel "Zum 80. Geburtstag von Gerhard Polt" eingeplant hat.

Der Abend startet zur Primetime, um 20.15 Uhr, mit einer Zeitreise in die 80-er: 34 Jahre sind vergangen, seit Gerhard Polt das Kinopublikum mit in den Familienurlaub nahm und dem hiesigen Spießertum mit "Man spricht deutsh" einmal mehr den Spiegel vorhielt. Polt und seine langjährige Spielpartnerin Gisela Schneeberger mimen in der Satire das Ehepaar Löffler aus der bayerischen Provinz, welches am letzten Tag der alljährlichen Familienreise in Italien noch einmal sämtliche Klischees des deutschen Urlaubers erfüllt.

Danach, um 21.35 Uhr, wiederholt das BR-Fernsehen das Porträt "Der Mensch ist ein Viech, was lacht" (2022). Darin denkt Polt über alles nach, was den Menschen und seinen Humor ausmacht. Statt an Lebens- und Karrierestationen erinnert er sich im Film an Vorbilder, die sich in ihm früh festgesetzt haben: An den Valentin natürlich, wie er auf der Leiter steht und die Hand unter dem Fuß der Liesl Karstadt eingeklemmt hat und ihm der Begriff "Hand" fehlt, um seinen Schmerz zu vermelden. Der Gert Fröbe mit seiner "Hausschnecke" ist dabei und natürlich sein Partner Hildebrandt mit seiner Angriffslust.

Zu guter Letzt, um 22.35 Uhr, läuft Polt in der Theaterrevue "Ekzem Homo" (2015) noch einmal zu Höchstform auf. In den Münchner Kammerspielen wurde die Revue aufgezeichnet, die der BR als 90-minütigen Blick in die wahre Hölle, die der nachbarschaftlichen Vorgärten, ausstrahlt. Mit den Brüdern Michael, Karli und Christoph Well, mit Stefan Merki und Funke Konate zieht Polt durch drei improvisierte Vorgärten und enthüllt seine Sicht auf die faulige Seite einer kleinbürgerlichen Denkwelt.

"Man spricht deutsh"/"Der Mensch ist ein Viech, was lacht"/"Ekzem Homo" – Sa. 07.05. – BR: 20.15 Uhr