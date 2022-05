"GZSZ": Stirbt Jo Gerner in der Jubiläumsfolge?

GZSZ feiert Jubiläum – etwa mit dem Serientod von Jo Gerner? Der erste Trailer für die Folge in Spielfilmläge lässt die Zuschauer ratlos zurück.

Kaum eine Folge hat so viel Spannung versprochen, wie jene, die RTL für das 30-jährige Jubiläum von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am 12. Mai (auch bei RTL+) produziert hat. Jetzt hat der Sender den ersten Trailer für die Ausgabe in Spielfilmlänge veröffentlicht. Der knapp eineinhalbminütige Clip verspricht Drama, Action sowie reichlich Emotionen - und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer schon jetzt mitfiebernd zurück: Stirbt das "GZSZ"-Urgestein Jo Gerner (Wolfang Bahro, 61) durch die Hand von Linostrami (Matthias Unger)?