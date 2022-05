ARTE, ONE und phoenix nur noch in HD: SD-Sender werden eingestellt

Wer derzeit die Sender ARTE, ONE, phoenix und tagesschau24 noch in SD-Qualität guckt, wird sich bald umstellen müssen. Wie die ARD mitteilte, werden die Programme in SD-Qualität über den SES ASTRA Satellitentransponder 51 (10,744 GHz) eingestellt.

Neben der Ausstrahlung in hoachauflösender Bildqualität HD werden diese Fernsehprogramme bisher noch parallel in SD-Qualität über den Satellitentransponder 51 ausgestrahlt. Zum 15. November 2022 endet der Simulcastbetrieb und damit die SD-Verbreitung der vier Programme.

Laut ARD-Mitteilung empfangen inzwischen etwa 90 Prozent der Haushalte ihre Fernsehprogramme in HD. Nur ein relativ kleiner Teil der TV-Haushalte sei somit von der SD-Abschaltung betroffen. Um die Verbreitung der ARD-Programme möglichst wirtschaftlich und effizient zu gestalten, habe sich die ARD deshalb für die Abschaltung der SD-Übertragung von ONE, phoenix (gemeinsam mit ZDF) und tagesschau24 entschieden. Der Sender ARTE wird seine SD-Übertragung ebenfalls beenden.

Was müssen Zuschauer tun, um die Sender in HD zu empfangen? Um die TV-Programme in bester HD-Qualität sehen zu können, empfiehlt es sich laut ARD schon jetzt - und damit bereits vor der Umstellung im November - einen Sendersuchlauf durchzuführen. Der Sendersuchlauf kann automatisch oder manuell erfolgen. Bei einem manuellen Suchlauf bleibt sowohl die eigene Programmsortierung als auch die Favoritenliste erhalten.

Zum Empfang der Programme in HD ist in jedem Fall ein geeigneter Receiver oder ein geeignetes TV-Gerät (HD-tauglich und Standard DVB-S2) erforderlich. Zuschauer und Zuschauerinnen, die die Programme von ONE, phoenix, tagesschau24 und ARTE bisher noch in SD-Qualität nutzen, werden darauf angewiesen sein, auf HD-Empfang umzustellen.

Unter welcher Frequenz findet man die Sender in HD-Qualität? Die vier Programme in HD-Qualität sind unter den folgenden technischen Parametern auffindbar:

ONE HD und tagesschau24 HD Frequenz: 11,053 GHz (Transponder 39)

Polarisation: horizontal

Modulation: DVB-S2 8-PSK

Symbolrate (MSymb/s): 22,0

FEC: 2/3 phoenix HD Frequenz: 11,582 GHz (Transponder 25)

Polarisation: horizontal

Modulation: DVB-S2 8-PSK

Symbolrate (MSymb/s): 22,0

FEC: 2/3 ARTE HD Frequenz: 11,494 GHz (Transponder 19)

Polarisation: horizontal

Modulation: DVB-S2 8-PSK

Symbolrate (MSymb/s): 22,0

FEC: 2/3 Sind auch Zuschauer mit Kabelempfang betroffen? Für die Weitersendung im Kabel ist der jeweilige Kabelnetzbetreiber verantwortlich. Es wird erwartet, dass die SD-Verbreitung von ONE, phoenix, tagesschau24 und ARTE in Folge der Satellitenabschaltung auch in den Kabelnetzen beendet wird. Vodafone hat ARTE SD bereits am 23. März 2022 in seinen Kabelnetzen abgeschaltet.