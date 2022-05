Borussia Mönchengladbach - Ukraine: ProSieben zeigt Benefiz-Fußballspiel live

Am 11. Mai moderiert Matthias Opdenhövel (51) ab 20.15 Uhr aus Mönchengladbach. Eigentlich sollten zu dieser Zeit "TV Total" und im Anschluss seine Show "Zervakis & Opdenhövel. Live" laufen.

Die Partie gegen Borussia Mönchengladbach ist für die Nationalmannschaft der Ukraine das erste Fußballspiel seit dem Ausbruch des Krieges. Die Einnahmen der Begegnung sollen - nach Abzug der Kosten für die Gastgeber - Menschen aus und in der Ukraine zugutekommen. Ukrainer sollen zudem kostenlos ins Stadion kommen.

Für die ukrainische Nationalmannschaft geht es bei dem Match um mehr als nur karitative Zwecke. Am 1. Juni spielt das Team gegen Schottland um die Qualifikation zur WM in Katar. Das Play-off-Spiel wurde im März wegen des Krieges verschoben. Das Aufeinandertreffen gegen Gladbach ist also auch ein wichtiges Testspiel.