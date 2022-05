Höhle der Löwen 2022: Maschmeyer und VOX spoilern Deal bei Twitter

Die drei Gründer Marwin Grundel, Jakob Hubloher und Nino Reiter stellten am Montag in der fünften Folge der aktuellen DHDL-Staffel ihre App chaanz vor. Die App wurde nicht für das heimische Sofa konzipiert, sondern für Singles, die ausgehen und so jemanden kennenlernen möchten. Im Real-Life-Match-Modus kann der Single angeben, in welchem Umkreis er gerne daten möchte, bspw. 500 Meter. chaanz checkt sodann alle App-User in diesem Radius und sucht nach Übereinstimmungen der Profile.