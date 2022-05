Harry und Meghan: Netflix streicht ihre Serie – das ist der Grund

"Grill den Henssler"-Duell gegen Barth

Henssler verzweifelt an Suppe: "Scheiß-Gericht von vor hundert Jahren!"

Mario Barth stellt ich in einer neuen Folge von "Grill den Henssler" (fast) alleine dem Duell mit dem Gastgeber. Dabei verzweifelt der Profikoch an einem Traditionsgericht - und glänzt am Ende ausgerechnet beim Dessert.

