"Die wilden Siebziger": Mila Kunis und Ashton Kutcher im Spin-off dabei

Die Serie "Die wilden Siebziger" erhält ein zehn Episoden umfassendes Spin-off bei Netflix. In "The '90s Show" sollen laut "The Hollywood Reporter" auch fünf der sechs Original-Hauptdarsteller zu sehen sein: Topher Grace (43, Eric Forman), Mila Kunis (38, Jackie Burkhart), Ashton Kutcher (44, Michael Kelso), Laura Prepon (42, Donna Pinciotti) and Wilmer Valderrama (42, Fez) werden Gastauftritte haben. Einzig Danny Masterson (Hyde) fehlt. Der 46-Jährige musste sich jüngst wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht verantworten.