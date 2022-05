Der Junge muss an die frische Luft: SAT.1 wiederholt Kerkeling-Film

In dem Bestseller "Der Junge muss an die frische Luft" schreibt Hape Kerkeling über seine Kindheit zwischen Komik und schwerem Verlust. SAT.1 zeigt die gelungene Verfilmung,

Es ist immer eine Herausforderung, einen Bestseller zu verfilmen. Liegt eine persönliche Lebensgeschichte zugrunde, umso mehr. Hape Kerkeling, einer der größten Entertainer Deutschlands, hat – neben seiner 2021 erschienenen Katzen-Eloge "Pfoten vom Tisch!" – zwei wichtige Episoden seines Lebens aufgeschrieben: zum einen die seines Zusammenbruchs und der Sinnsuche auf dem Jakobsweg in "Ich bin dann mal weg". Und zum anderen "Der Junge muss an die frische Luft", in der er vom tragischen Freitod seiner Mutter erzählt, der das Ende seiner Kindheit markiert. 2018 verfilmte Charlotte Link die vier Jahre zuvor erschienene tragisch-komische Biografie basierend auf dem Drehbuch von Ruth Toma ("Mein Blind Date mit dem Leben"). SAT.1 wiederholt die bewegende Familien- und Zeitgeschichte nun zur besten Sendezeit am "Tag der Arbeit".