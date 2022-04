Jeffrey Dean Morgan legt sich mit "toxischen" "Walking Dead"-Fans an

Einige Fans der AMC-Serie "The Walking Dead" haben den Zorn von Ex-Bösewicht Negan auf sich gezogen. Dessen Darsteller Jeffrey Dean Morgan (56) ging auf seinem offiziellen Twitter-Account hart mit denjenigen ins Gericht, die zuvor verbal gegen seinen Co-Star Norman Reedus (53) geschossen hatten. Der Grund: Es wurde bekannt, dass Melissa McBride (56) sich dazu entschieden hat, nicht wie ursprünglich angekündigt an der Seite von Reedus in einem "Walking Dead"-Ableger mitzuwirken. Anlass genug für manch einen Fan, den Schauspieler dafür verantwortlich zu machen.