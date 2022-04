Der Überläufer: Kritik zum Film heute bei 3sat

77 Jahre sind nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland und Europa vergangen – und von genau jenen Tagen und Wochen rund um den endgültigen Zusammenbruch des "Dritten Reiches" erzählt der zweiteilige Film "Der Überläufer", den 3sat nun wiederholt. Nicht aus dem Führerbunker oder aus der Perspektive sonstiger Kriegsstrategen berichtet Siegfried Lenz' 1951 als zu heikel vom Verlag abgelehnte Romanvorlage, sondern aus Sicht des jungen Soldaten Walter Proska (Jannis Niewöhner), der kurz vor Kriegsende vom heimischen Bauernhof noch ein letztes Mal an die Ostfront geholt wird.

Unterwegs lernt er die junge Polin Wanda (Małgorzata Mikołajczak) kennen. Es entstehen zarte, scheinbar flüchtige Liebesbande – verbotenerweise natürlich. Wahrscheinlich wird Walter Wanda ohnehin nie wieder sehen, denkt er sich. Vor allem, nachdem er alsbald bei einer surreal anmutenden, letzten deutschen Verteidigungseinheit landet, die in einem polnischen Wald vom brutalen Unteroffizier Willi Stehauf (Rainer Bock) geleitet wird. Die versprengte, fast möchte man sagen verwahrloste Truppe erinnert an die letzte Stunde des Filmmeisterwerks Apocalypse Now, als der Wahnsinn des Krieges immer tiefere Spuren bei dessen (filmischen) Personal hinterlässt.

Während Teil eins in einem langsamen, manchmal an Terrence Malicks poetischen Kriegsfilm "Der schmale Grat" erinnernden Erzähltempo mit vielen Naturbildern vor sich hin mäandert, gerät die Fortsetzung (3sat zeigt den zweiten Teil am Freitag, 6. Mai, um 20.15 Uhr) fast schon zum (klugen) Action-Film. Walter wird, so verrät es der Titel bereits, zur Roten Armee überlaufen. Ab diesem Moment muss er sich vor sich selbst, den neuen Freunden und alten Kameraden rechtfertigen. Wie kann man weiterleben, nachdem man größtmögliche Schuld auf sich geladen hat? Und gibt es überhaupt noch "das Richtige" in einer Welt, in der alle Werte aus den Fugen geraten sind und es nur noch ums Überleben geht?