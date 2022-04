Gesünder arbeiten, besser leben: Teilzeit für alle? 3sat-Doku über neue Job-Modelle

Der Film von Denise Dismer zeigt auch, dass der Wandel unabdingbar ist. Bis 2025 sollen in Deutschland drei Millionen Fachkräfte fehlen; es braucht neue Ideen, um etwa auch Älteren und Alleinerziehenden attraktive Job-Angebote zu machen. So gibt es in Deutschland etwa schon jetzt Handwerksbetriebe, die ihren Mitarbeitenden die Vier-Tage-Woche ermöglichen – nur so kommen sie an gut ausgebildeten Nachwuchs. In Norwegen liefert der Staat Unterstützung, um Menschen über 60 länger im Job zu halten – und in den Niederlanden organisiert ein neues Modell den Pflegeberuf neu, mit mehr Selbstverantwortung und weniger Bürokratie. Begleitet werden unter anderem ein Installateur, die Besitzerin eines Online-Shops sowie eine Alleinerziehende im Homeoffice.