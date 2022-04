"Fast & Furious"-Regisseur Justin Lin schmeißt hin

Justin Lin (50) kehrt der "Fast & Furious"-Reihe den Rücken: Der Filmemacher sollte bei "Fast X", dem zehnten Teil der Filmreihe, Regie führen. Nun hat er angekündigt, dass er in dieser Funktion nicht mehr tätig ist. Der 50-Jährige, der den Film zusammen mit Dan Mazeau geschrieben und bei fünf vorangegangenen Filmen des Franchises Regie geführt hat, teilte auf Instagram mit : "Mit der Unterstützung von Universal habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, als Regisseur von FAST X zurückzutreten." Er fügte hinzu, dass er weiterhin als Produzent an dem Projekt arbeiten werde.

Weiter heißt es in dem Statement: "Über zehn Jahre und fünf Filme konnten wir die besten Schauspieler, die besten Stunts und die verdammt besten Verfolgungsjagden drehen." Persönlich sei er "als Kind asiatischer Einwanderer stolz darauf, beim Aufbau des diversesten Franchises der Filmgeschichte mitgeholfen zu haben". Er werde "der großartigen Besetzung, der Crew und dem Studio für ihre Unterstützung und dafür, dass sie mich in der FAST-Familie willkommen geheißen haben, für immer dankbar sein", schloss er.

Die Dreharbeiten zu "Fast & Furious 10" haben in der vergangenen Woche begonnen. Mit dabei sein sollen Medienberichten zufolge wieder Vin Diesel (54), Michelle Rodriguez (43), Sung Kang (50), Ludacris (44), Jordana Brewster (42), Tyrese Gibson (43) und Nathalie Emmanuel (33). Ebenfalls zurückkehren wird angeblich Rapperin Cardi B (29), die in "Fast & Furious 9" einen viel diskutierten Cameo-Auftritt hatte. Zudem teilte Vin Diesel mit, dass Brie Larson (32) dem Cast von "Fast X" angehören wird. Darüber hinaus soll Jason Momoa (42) an der Seite von Charlize Theron (46), die wieder in ihre Rolle als Cipher schlüpfen wird, im zehnten Teil der Reihe auftreten.