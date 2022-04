Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben und werden zu Werbewichteln

In der 30. Jubiläumsfolge von "Joko und Klaas gegen ProSieben" muss das Duo eine harte Niederlage einstecken. Versagt haben die beiden nicht nur in den meisten Spielen, sondern auch im knallharten Finale gegen das altbekannte "laufende Band". Nur zwei Spiele von sechs konnten die beiden für sich entscheiden und sorgten dabei vor allem mit ihrem nicht vorhandenen Talent als Modeschöpfer für den ein oder anderen Lacher.

Joko und Klaas als Modedesigner Beim zweiten Spiel "Die tapferen Schneiderlein" werden Joko und Klaas zu Modedesignern und nehmen die ProSieben Design-Werkstatt unter Beschlag. Sie müssen für den jeweils anderen ein Outfit selbst schneidern. Sie gewinnen allerdings nur, wenn sie die Outfits auch tatsächlich in der Show tragen und darin einen eleganten Catwalk hinlegen. Dabei müssen sie auch Stoffe und Farben wählen. "Bei den Farben ist er mir meistens etwas zu gedeckt", sagt Joko über Klaas' sonstige Kleiderwahl, "Klaas' Outfit wird bunt und verrückt und crazy". Doch nicht nur Joko hat eine gute Idee. Klaas' Wort-Neuschöpfung "Athleger", eine Mischung aus den Wörtern "Atheltic" und "Leger", beschreibt den Stil für seine neue Fashion-Kreation für Joko.

Doch Joko selbst hat einige Probleme mit der Nähmaschine und beginnt erstmal ohne eingefädelten Faden loszunähen. Bei Klaas läuft es dafür umso besser: "Das ist ja der Wahnsinn, wie der Mann nähen kann!", ruft Joko überrascht von Klaas' neuentdecktem Talent. Da überlegt sich Joko rasch noch ein Highlight für sein Design: "Klaas privat ist sehr tollpatschig, deswegen habe ich ihm noch so einen Fallschutz eingebaut." Doch nun erinnert das Outfit für Klaas eher an die Taubenfrau aus "Kevin allein zu Haus". Joko hingegen präsentiert das von Klaas eigenhändig angefertigte elegante rosa Schlangenoberteil, eine grüne Hose und blonde Perücke mit angenähtem Hut. Tatsächlich legen die beiden in ihrem Outfit auch noch einen anmutigen Catwalk hin und ergattern so den Punkt für sich.

Bei den restlichen Spielen läuft es eher weniger gut für Joko und Klaas. Das erste Spiel namens "Tempus Fugit" gewinnen die beiden noch in letzter Sekunde. Punktlandung. Doch die Glückssträhne währt nicht lange, denn die beiden verlieren gegen die Promi-Gäste Caro Daur und Ricardo Simonetti bei dem Spiel "Ist das Kunst oder kann das App?". Von nun an geht es konstant bergab und auch beim Versteckspiel gegen Roman Weidenfeller und Alexander Klaws können sich die beiden nicht durchsetzen. Somit geht auch dieser Punkt sowie die beiden Punkte der letzten zwei Spiele "Low Budget Stuntman" und "Die Zeit, die Zeit, wo isse hin?" an ProSieben.

Harte Niederlage im Finale – Joko und Klaas scheitern erneut am Fließband Das Finale hält also nun lediglich einen kleinen Vorteil für das Duo bereit. Und ausgerechnet hier begegnet ihnen ein "alter Bekannter". Das Fließband, auf welchem viele kleine Aufgaben an den beiden vorbeirollen, konnte die beiden bereits öfter in die Knie zwingen. Und auch diesmal scheitern sie wieder an dem mächtigen Fließband. Das Kopfrechnen und die Gedächtnissfragen können die beiden noch rechtzeitig lösen, bevor die Aufgaben auf dem Band über das Ziel rollen. Doch an dem 15-teiligen weißen Puzzle hapert es schlussendlich. Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben und sie erwartet eine saftige Strafe.