Joko und Klaas: So nutzten sie ihre 15 Minuten Sendezeit

15 Minuten Sendezeit bei einem Sieg gegen ProSieben: Dieser Preis winkt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in jeder Ausgabe "Joko & Klaas gegen ProSieben". Wie sie die Sendezeit genutzt haben, erfahren Sie hier.

Immer wieder nutzen Joko & Klaas ihre Sendezeit, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Am 31. März 2021 gaben die beiden zm Beispiel Pflegekräften eine Stimme. Und weil dieses Thema besonders wichtig ist, reichten diesmal nicht 15 Minuten. ProSieben machte für das Thema sieben Stunden frei. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Was Joko & Klaas bislang mit ihren 15 Minuten angestellt haben, sehen Sie hier im Überblick: Drei Menschen, die viel zu sagen haben Joko und Klaas schenken ihre 15 Minuten Sendezeit drei Menschen, die etwas zu sagen haben: Kapitänin Pia Klemp vom beschlagnahmten Schiff "Iuventa 10", Sozialarbeiter Peter Lohmeyer und Bewohnerin des Dorfes Jamel, Birgit Lohmeyer.

10.000 Euro verschenkt So viel Geld verschenken Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in vier Städten Deutschlands. Dazu schalten sie auf vier Parkbänke, auf denen jeweils ein Mann sitzt. Wer sich als Live-Zuschauer als erstes an einem der gesuchten Orte innerhalb der 15 Minuten Sendezeit einfindet, gewinnt je 10.000 Euro.

ENTKRÄFTER PRO MAX Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stellen in ihrem eigenen Home-Shopping-Slot ein Gerät vor, das rechtspopulistische Ansichten entlarven kann. Der ENTKRÄFTER PRO MAX widerlegt rechte Parolen mit journalistisch fundierten Antworten.

Joko und Klaas gucken RTL Die beiden Moderatoren nutzen ihre gewonnene Sendezeit, um live gemeinsam das Programm des Konkurrenz-Senders RTL zu schauen und zu kommentieren. Dort läuft eine 15-minütige Corona-Sondersendung.

"Männerwelten" mit Sophie Passmann Sophie Passmann führt im Auftrag von Joko & Klaas durch die Ausstellung "Männerwelten". Eine Ausstellung, die auf unterschiedliche Arten das Thema sexuelle Gewalt gegenüber Frauen thematisiert.

Corona-Call-In-Show In einer Call-In-Show moderieren Joko & Klaas 15 Minuten lang ein ironisches Quiz rund um das Thema Corona und Verschwörungstheorien. Zuschauer können anrufen und mit richtigen Antworten gewinnen.

A Short Story Of Moria Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nutzen ihre erspielte Sendezeit, um Aufmerksamkeit auf die Außengrenzen der EU zu lenken. Ein Flüchtling aus Afghanistan schildert die widrigen Umstände, unter denen er nach Europa kam.

Schweinchen Paul im Museum Als Pendant zu Reality-Shows wollen Joko & Klaas Kunst und Kultur zeigen. Sie holen sich Schweinchen Paul zu Hilfe, das 15 Minuten lang durch die renommierte Kunstgalerie "Galerie König" spaziert - kommentiert von den beiden Gewinnern.

Nicht selbstverständlich Um auf den Notstand in der Pflege aufmerksam zu machen und Pflegekräften eine Stimme zu geben, bekommen Joko & Klaas im März 2021 von ProSieben sieben Stunden statt 15 Minuten. Eine Doku gibt intensive Einblicke in die Arbeit der Pflegekräfte. Stundenlang trendet auch der Hashtag #Nichtselbstverständlich, denn genau das ist der Einsatz der Pfleger und Pflegerinnen nicht, wie die Doku betont.

Ein Denkmal für Klaas "Ich finde, nach rund 15 gemeinsamen Jahren ist es einfach mal an der Zeit, danke zu sagen. Danke, Klaas, danke, dass es Dich gibt", sagt Joko am 21. April 2021. Am Berliner Hauptbahnhof stellte er eine zwei Meter hohe Statue von Klaas aus Kupfer auf, entworfen von einem Künstlerkollektiv. "Das ist das Dümmste, was du jemals gemacht hast", so Klaas.

Reise durch den Magen Im November 2021 laden Joko und Klaas ihre Zuschauer durch eine Reise durch Speiseröhre und Magen ein. Die beiden schlucken eine Kapsel mit Mini-Kamera. Im Anschluss spülen die beiden verschiedene Objekte wie Buchstabennudeln, Knabberfische und sogar Würfel hinunter, die dann im Magen vor der Kamera eine kleine Party feiern. Ursprünglich wollten die beiden eine Sendung zum Thema Vorsorgeuntersuchung machen. "Dann sind wir irgendwann falsch abgebogen. Gehen Sie trotzdem zur Vorsorge! Ach, und bitte schlucken Sie keine Würfel und keine Spielzeugfiguren!

Appell von Olaf Scholz Ihre Sendezeit überlassen Joko und Klaas am 1. Dezember 2021 einer Corona-Patientin, einem Arzt und dem designierten Bundeskanzler Olaf Scholz. Luisa, 23, lag 38 Tage lang auf der Intensivstation, nachdem sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Daniel Zickler, Oberarzt auf der Intensivstation der Charité, macht deutllch, wie überlastet die Intensivstationen sind. Und Bald-Kanzler Olaf Scholz richtet einen deutlichen Appell an die Zuschauer und wirbt für die Impfung. Bis Weihnachten wolle er "bis zu 30 Millionen Impfungen in die Oberarme" bekommen – sei es als Erstimpfung oder als Booster.

Live aus dem Bunker Am 20. April spielt die Band Selo i Ludy ein Live-Konzert aus einem Bunker in der ukrainischen Stadt Kharkiv. Die Musiker spielten "It's My Life" von Bon Jovi, Rammsteins "Du Hast" sowie David Bowies "Space Oddity". "Wir geben unser Bestes, um zu überleben. Wir geben unser Bestes, die Grenzen der zivilisierten Welt zu schützen. Und unser Land. Ich verspreche euch Deutschen, dass wir eines Tages zu euch kommen und unsere Musik dort live spielen. Bitte verlasst euch darauf", sagte der Frontman.