Joko und Klaas filmen ihren eigenen Mageninhalt

Wieder einmal haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" gewonnen. Wieder einmal standen als Wettgewinn am Folgeabend 15 Minuten Sendezeit zur Verfügung. Die nutzten die beiden Entertainer in der Vergangenheit oft genug für ernste Anliegen. Diesmal stand jedoch eindeutig der anarchische Spaß im Vordergrund. Die beiden luden das TV-Publikum ein zu einer Reise durch Speiseröhre und Magen.

Pünktlich um 20.30 Uhr übergab Klaas Heufer-Umlauf dann an die nachfolgende Show "TV total": "Dort werden die Menschen nur von außen gefilmt. How boring is that!"