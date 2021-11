Schauspieler Lou Cutell gestorben: Er wurde 91 Jahre alt

Lou Cutell wurde am 6. Oktober 1930 in New York geboren. Hier begann auch seine schauspielerische Karriere: 1961 spielte er im Broadway-Musical "The Young Abe Lincoln" die Rolle des William Berry. Drei Jahre später feierte er in der "The Dick Van Dyke Show" als Vinnie sein TV-Debüt. Sein erster Film war "Frankenstein Meets the Space Monster" (1965). Hier spielte Cutell einen Arzt, der alle Frauen der Erde auf den Mars schicken will. Der Film gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten.