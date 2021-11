Vom Anfang und Ende des Lebens: Hebamme arbeitet auch als Bestatterin

Was für eine Kombination: Ellen Matzdorf ist Hebamme und Bestatterin in Personalunion. Eine einfühlsame ZDF-Reportage stellt die Frau vor.

Die Oldenburgerin brachte einst als Beleghebamme in einem Krankenhaus und in ihrem eigenen Geburtshaus mehr als 1.000 Kinder auf die Welt. Dann aber starb ein Baby kurz nach der Geburt – für Matzdorf ein Einschnitt, der sie dazu brachte, ihr Leben zu ändern. Denn sie musste miterleben, welche Schwierigkeiten die Eltern des toten Kindes hatten, die Beerdigung so zu organisieren, dass sie angemessen Abschied nehmen konnten. Matzdorf entschied, eine Fortbildung zur Bestatterin zu machen.

Ihr sei es wichtig, sagt die 59-Jährige im Film von Johann Ahrends, dass die Bestattung eines Menschen so individuell wie möglich ablaufe. Für die Hinterbliebenen sei das unglaublich wichtig, so Matzdorf. "In der Zeit zwischen Tod und Bestattung können die Angehörigen selbst dafür sorgen, sich besondere Erinnerungen zu verschaffen, die den Rest ihres Lebens halten müssen." Für das Abschiednehmen müsse genug Zeit bleiben, fordert die Bestatterin. "Wenn die jungen Eltern möchten, dass ihr verstorbenes Kind noch nach Hause kommt und in die Wiege gelegt werden soll, dann mache ich das möglich."