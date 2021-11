RKI-Chef Lothar Wieler: "Jetzt muss Schluss sein mit Laissez-faire"

"Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch", mahnte Lothar Wieler selbst noch am vergangenen Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Bereits am Sonntagabend jedoch rief der RKI-Chef im ZDF-"heute journal" auf, sich mit derartigen Schreckenssätzen zurückzuhalten und den Fokus stattdessen auf die tatsächlichen Maßnahmen zu richten. "Wir müssen rhetorisch abrüsten", so Wieler im Gespräch mit Marietta Slomka. "Es wird sehr viel diskutiert mit teilweise scharfen Worten, es wird mit Vorwürfen agiert."