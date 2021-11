Hape und die 7 Zwergstaaten: Reise-Doku bei VOX

Hape Kerkeling ist zurück im Fernsehen und weckt bei seinen Zuschauern das Fernweh: In der Reise-Dokureihe "Hape und die 7 Zwergstaaten" reist der Komiker durch Malta, Andorra, Liechtenstein und Co.

Schauspieler, Komiker, Bestsellerautor, Musiker: Hape Kerkeling ist ein wahrer Unterhaltungs-Allrounder. Nachdem er zuletzt ein Schlager-Album mit dem Titel "Mal unter uns ..." veröffentlicht hatte, dürfen sich Fans nun auch auf ein TV-Comeback des 56-Jährigen freuen. In seinem neuen Reise-Format "Hape und die 7 Zwergstaaten" wird der Komiker das Publikum mit in die sieben Länder Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan nehmen.

"In der Pandemie ist mein Hunger auf die Bühne und das Fernsehen auf einmal doch wieder größer geworden", so Kerkeling im Gespräch mit VOX. "Und nach sieben Jahren TV-Pause hatte ich die ein oder andere Idee im Kopf, die ich gerne realisieren wollte." Eine dieser Ideen sei die Reise-Doku gewesen: "Ich wollte immer schon mal die sieben Zwergstaaten bereisen und wissen, wie diese skurrilen Gebilde es geschafft haben, die Zeiten zu überdauern und heute immer noch zu bestehen." Genau das wolle er in der Sendung beleuchten – und zwar "historisch, satirisch, informativ und touristisch." Sieben Folgen sind insgesamt geplant.