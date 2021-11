"Zimmer mit Stall – Schwiegermutter im Anflug" - Kritik

Es ist die Personifikation einer ausgewachsenen Katastrophe, die zu Beginn von "Zimmer mit Stall – Schwiegermutter im Anflug" die oberbayerische Landstraße entlang stöckelt: Brigitte (Eleonore Weisgerber), die von Sophie (Aglaia Szyszkowitz) verhasste Schwiegermutter aus Paris, will angeblich nur ihre Enkelin Leonie (Carolin Garnier) auf dem Fuchsbichlerhof besuchen. In Wahrheit aber ist sie gekommen, um Sophie im allerletzten Moment von der Scheidung von Philippe (François Smesny) abzubringen.

Der sechste Teil von "Zimmer mit Stall" von Sebastian Stern (Regie) trug nicht umsonst in den Arbeitstitel "Ein Sommernachtstraum", ehe er in "Schwiegermutter im Anflug" umgeändert wurde: Ähnlich wie bei William Shakespeare entbrennt auch hier ein verzwicktes Liebeswirrwarr unter den beteiligten Figuren. Die filmischen Dialoge entsprechen vielleicht nicht ganz dem shakespeareschen Duktus, unterhalten aber dennoch ungemein.

Darüber hinaus widmen sich die Autoren Philipp Weinges und Holger Gotha in ihrem Drehbuch einem allgemein bekannten, doch leider immer noch zu wenig thematisiertem Problem: der Müllvermeidung. Hauptdarstellerin Aglaia Szyszkowitz kann diesen Entschluss nur loben: "Endlich (!) wird es Thema, wieviel wir wie einkaufen und wieviel Müll wir produzieren", lobt die 53-Jährige in einem Interview zum Film. Sie selbst versucht, so weit es geht, umweltbewusst zu leben: In ihrem "Reiseberuf" habe sie immer eine Wasserflasche und einen Becher dabei, außerdem versuche sie, Plastik zu vermeiden und kaufe regional und saisonal ein.