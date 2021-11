Das Rad der Zeit: Wird Amazon-Serie das nächste Game of Thrones?

Eine mystische Welt, geheimnisvolle Protagonisten, Fabelwesen, Magie und Monster: "Das Rad der Zeit" bringt alles mit, was eine große Fantasy-Story ausmacht. Und noch viel mehr: Zumindest was den Umfang angeht, sind "Der Herr der Ringe" und "Game of Thrones" Zwerge gegen die vier-Millionen-Wörter-Saga des US-Schriftstellers Robert Jordan. 14 dicke Bände umfasst das Werk im Original – epischer geht's nicht. Amazon hat sich zusammen mit Sony Pictures trotzdem an die Verfilmung gewagt: Am 19. November erscheinen die ersten drei Episoden auf Amazon Prime Video. Anschließend wird bis zum Finale der Auftaktstaffel am 24. Dezember jeden Freitag eine weitere Folge freigeschaltet.