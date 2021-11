Herzogin Meghan wurde als Krusty, der Clown verspottet

Es war wohl kein Zufall, dass Herzogin Meghan sich acht Monate nach ihrem Interview bei Oprah Winfrey, das insbesondere in Großbritannien riesige Wellen schlug, bei Ellen DeGeneres auf den Sessel setzte. Die US-Talk-Legende gilt nicht nur als gute Freundin der abtrünnigen Royal, die beiden sind sogar Nachbarn im luxuriösen kalifornischen Städtchen Montecino. Meghan hatte sich offenbar vorgenommen, ein freundlicheres Gesicht zu präsentieren. In Großbritannien gab es nach ihren Rassismus-Anschuldigungen Kritik, sie hätte das Königshaus öffentlich diskreditiert. Die gebürtige US-Amerikanerin gilt vielen als Spalterin der Familie, die zudem Prinz Harry kontrolliere.

Auch DeGeneres hat einen Shitstorm hinter sich, unter anderem deshalb kommt nach 19 Jahren in Kürze das Ende ihrer Show. Eine toxische Stimmung am Set sowie das Ignorieren sexueller Übergriffe wurden der Talk-Masterin bereits vorgeworfen – doch brisante Themen kamen im Gespräch zwischen DeGeneres und Meghan nicht auf den Tisch. Die Intention des Interviews war erkennbar unterhaltsamer Natur, wer Tiefgründiges erwartete, wurde enttäuscht. Dafür gab die Herzogin die ein oder andere launige Anekdote zum Besten.

Weiter sprach Meghan über ihr Buch "The Bench". Selbiges sei einer weicheren Maskulinität gewidmet, einer Eigenschaft, die sie laut eigener Aussage an Harry besonders schätze. Apropos Harry: Noch bevor Meghans Beziehung zum Prinzen öffentlich gemacht wurde, feierten die beiden ein letztes Mal inkognito zusammen – kostümiert auf einer Halloween-Party in Kanada.

Doch für diesen Schnitt waren Meghans Haare nicht geschaffen, stattdessen kringelten sie sich. Fiese Mitschülerinnen und Mitschüler erinnerte die neue "Haarpracht" offenbar an ein "Simpsons"-Figur. "Als ich mit der Frisur in die Schule ging, verspotteten sie mich als Krusty der Clown". Die gelockten Haare des Clowns, der in der Zeichentrick-Sitcom eine eigene Fernsehshow hat, stehen in alle Richtungen.