Wer wird Millionär? Chris Tall gewinnt im Promi-Special halbe Million

500.000 Euro für den guten Zweck. So hatte sich Comedian Chris Tall das vorgestellt. Der "Supertalent"-Moderator war im Promi-Special am 18. November der erfolgreichste Rategast bei Günther Jauch. Dabei stellte ihn schon die 100-Euro-Frage vor Probleme: "Wer aufgrund plötzlicher Flatulenzen ohne seine Zimmerpflanze aus dem Blumenladen stürmt, lässt womöglich an der Kasse einen ...? a) Entwaichen b) Zien c) Farn oder d) Sausn." Auf die richtige Antwort (Farn) kam Chris Tall erst, als Guido Cantz aus dem Hintergrund einen deutlichen Hinweis gab.