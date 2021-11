Neue Folgen "Catch!" ohne Luke Mockridge

Los geht es am 14. Januar mit "Catch! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2022". Pietro Lombardi, Cathy Hummels, Christian Düren und Wincent Weiss sind dann die Teamkapitäne. In "Catch! Die Europameisterschaft im Fangen 2022" kämpfen am 4. Februar die Teams mit den Kapitänen Wincent Weiss, Larissa Marolt, Lilly Becker und Evelyn Burdecki um den Titel. Schon eine Woche später wollen Oliver Pocher, Hans Sarpei, Melissa Khalaj und Luna Schweiger mit ihren Teams mit den besten Athleten aus unterschiedlichen Ländern in "Catch! Kampf der Kontinente 2022" beweisen, dass unser Planet keine schnelleren Fänger als sie gesehen hat.