Cannabis made in Germany – Legale Geschäfte mit der Droge: ZDF-Doku

Es war das Überraschungsthema der zurückliegenden Bundestagswahl, das vor allem junge Wähler "berauschte": die Diskussion um die mögliche Legalisierung der am meisten in Deutschland gehandelten Droge. Die ZDF-Dokumentation "Cannabis made in Germany – Legale Geschäfte mit der Droge" wirft ein Licht auf die aktuelle Diskussion rund um Cannabis. Dabei geht es um die Wirk- und Wirtschaftskraft der Substanz, die schon seit einiger Zeit als Arznei in Deutschland verabreicht werden darf. Eine Freigabe könnte nach Hoffnung vieler Legalisierungsbefürworter die dunklen Geschäfte auf dem Schwarzmarkt ausbremsen. Aber zu welchem Preis, fragen wiederum Kritiker.