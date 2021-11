"The Masked Singer" läuft auch an Weihnachten

Schöne Bescherung für die Fans von "The Masked Singer": Sie können in diesem Jahr auch an Weihnachten rätseln, welcher Promi sich unter welchem Kostüm verbirgt. ProSieben strahlt eine "Weihnachtsshow" des Fomats aus. Entsprechende Medienberichte hatte es schon länger gegeben. Nun machte ProSieben seine Pläne offiziell.

"The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" läuft am Sonntag, 26. Dezember, um 20.15 Uhr. Drei neue Kostüme treten auf, drei Promis sitzen im Rateteam. Alle drei Masken fallen an einem Abend. "Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle 'The Masked Singer'. Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?", fragt Moderator Matthias Opdenhövel.