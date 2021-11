Reiner Calmund kritisiert im Doppelpass ungeimpfte Fußballer

Es wirkte etwas lieblos: Kurz vor Beginn des WM-Qualifikationsspiels Deutschland gegen Liechtenstein (Endstand: 9:0) am vergangenen Donnerstag wurde der langjährige Bundestrainer Joachim Löw vom DFB offiziell verabschiedet. Der 61-Jährige, der 2014 mit der Nationalmannschaft den WM-Titel geholt hatte, bekam vom DFB-Interimspräsident Peter Peters eine Urkunde überreicht. Nach etwa zwei Minuten war die Zeremonie beendet. In der SPORT1-Sendung "Der STAHLWERK Doppelpass" am vergangenen Sonntag wurde dieser Auftritt sowohl von Reiner Calmund als auch von SPORT1-Experte Stefan Effenberg scharf kritisiert.

"Es war große Sch***", polterte Calmund: "Jogi Löw, Franz Beckenbauer, Sepp Herberger und Helmut Schön sind Weltmeister geworden. Löw hat mit knapp 200 Länderspielen die meisten Spiele gemacht. Da wäre etwas mehr Lametta angebracht gewesen." Den besten Satz, fuhr er fort, habe Löws Nachfolger Hansi Flick gebracht: "Ohne Jogi Löw würde ich hier nicht sitzen. Das hat alles, was der DFB gemacht hat, voll in den Schatten gestellt", sagte Calmund.

Ähnlich sah es auch der SPORT1-Experte Stefan Effenberg: "Dass Lehmann nicht da war, war vielleicht gut so", sagte er. Doch dass Schweinsteiger, Lahm und Götze fehlten, sei eine große Enttäuschung: "Das hat was mit Respekt zu tun. Den hat er da nicht bekommen." Der DFB sei nicht in der Lage, so etwas auf die Beine zu stellen: "Dass wir negativ über den DFB reden, machen wir nicht erst seit gestern. Das ist eben der DFB", bedauerte er.