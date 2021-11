Kritik zu "Ein Sommer in Istrien": Der Ferienspaß sei "Wilsberg" gegönnt

"Sommerliche Gefühle an der Adria", das verspricht die 38. Ausgabe der Herzkinoreihe "Ein Sommer in ...". – Diesmal ist Istrien, sind blaues Meer und grüne Olivenhaine an der Reihe. Dort hinein ist ein gewagtes Sujet gebastelt: Anne reist zur Hochzeit ihrer Freundin – und sie ist Fußballscoutin von Beruf!

Insgesamt 39-mal haben sie das nun schon hinbekommen, die "Herzkino"-Macher des ZDF: dass starke Frauen in die Ferne reisen und dort den Job mit dem Feriengefühl und die alte mit einer neuen Liebe verbinden. Diesmal ist es Anne (Sophie Pfennigstorf), die Amors Pfelie treffen. Die Hochzeit ihrer besten Freundin (Katrin Jaehne) steht in Istrien an, da gibts viel Folklore, Wein und schönen Gesang. Aber am schönsten ist doch der grüne Fußballplatz zwischen den Bergen, auf dem Anne den zwölfjährigen Matija (Xaver Pucci) entdeckt. Wird er Profi werden?