"Adam sucht Eva"-Kandidat Falko Ochsenknecht: Woher kennt man ihn?

In der Datingshow, die ab Montag, 15. November, ab 20.15 Uhr bei RTZWEI läuft, lernen sich die Kandidatinnen und Kandidaten so kennen, wie Gott sie schuf: splitterfasernackt. "Es wird das Abenteuer meines Lebens. Ich kann nicht in eine Glaskugel schauen, wenn ich das wüsste, dann hätte ich schon mal einen Sechser im Lotto gehabt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird einfach ganz ganz ganz ganz spannend", glaubt Falko Ochsenknecht.

In seiner Schulzeit wurde Falko Ochsenknecht gemobbt

Klingt nach großen Sprüchen, aber Falko Ochsenknecht war nicht immer so selbstbewusst. Auf die Frage, wie er zum Schlager gekommen sei, erklärt Falko: "Ich war damals auf Mallorca, ich war so 21, 22. Da lief auf einmal der Song 'Das rote Pferd'. Alle waren am mitsingen, die Leute kannten sich gar nicht untereinander und ich habe auf einmal dieses Gemeinschaftsgefühl gehabt, was ich in meiner Schulzeit nie hatte, denn ich wurde in meiner Schulzeit gemobbt. Ich war ein Außenseiter, ich habe nie dazugehört." In diesem Moment habe er begriffen, dass er dieses Gefühl irgendwann mal auf der Bühne selbst den Leuten vermitteln wollte. Und so bin ich dazu gekommen, Schlagersänger zu werden. Dann hatte ich das Glück, dass ich bei "Berlin - Tag & Nacht" eingestiegen bin und dann kam eins zum anderen.