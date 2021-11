Helene Fischer – Ein Abend im Rausch: intimes Konzert bei SAT.1

Für Fans von Helene Fischer wollten die guten Nachrichten in den letzten Wochen kein Ende nehmen. Zunächst war da die Ankündigung vom Mega-Comeback, das die Schlager-Queen im kommenden Jahr in München feiern will: Vor 150.000 Fans soll Fischer im August auf dem Messegelände der bayerischen Landeshauptstadt auftreten, bevor sie 2023 dann endlich wieder auf große Deutschland-Tournee geht. Nicht weniger süß war die Nachricht, dass Fischer zusammen mit ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel ein Kind erwarten soll.