Spieler seines Lebens – F.M. Dostojewski: ARTE-Doku über russischen Schriftsteller

ARTE erinnert in einer Doku an den großen russischen Schriftsteller und seine Spielleidenschaft, die er im Roman "Der Spieler" thematisierte.

Ausgangspunkt der ARTE /MDR- Dokumentation von Rolf Lambert und Hedwig Schmutte zum 200. Geburtstag Dostojewskis am 11. November 2021 ist der Vertrag, den der russische Dichter im Juli 1865 im Haus seines rigorosen Verlegers schloss. Schwer verschuldet durch seinen verstorbenen Bruder und vor allem durch seine unbezähmbare eigene Spielleidenschaft, setzte er alles auf eine Karte. Er verpflichtete sich, seinen Roman "Der Spieler" innerhalb eines Jahres fertzigzustellen – andernfalls würden alle Rechte an seinen Werken an den Verleger fallen. Die Rettung durch die 20 Jahre jüngere Stenotypistin Anna Snitkina klingt wie ein Märchen. Anna, seine spätere Frau, befeuerte Dostojewski so sehr, dass er den Roman innerhalb von 16 Tagen gerade noch rechtzeitig schrieb.