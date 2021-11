Schauspieler Dean Stockwell verstorben

Doch die Karriere von Dean Stockwell begann bereits in den 40er-Jahren: Geboren 1936 in Hollywood, stand er schon im Alter von sieben Jahren am Broadway auf der Bühne. Mit zehn spielte er seine erste Hauptrolle in dem Filmmusical "Urlaub in Hollywood" an der Seite von Frank Sinatra und Gene Kelly und wurde zum gefragten Kinderstar. Nachdem er sich zeitweise aus der Schauspielerei zurückgezogen hatte und zwischenzeitlich als Immobilienmakler gearbeitet hatte, kehrte er immer wieder ins Business zurück. Zahlreiche Nebenrollen machten ihn zum gefragten Darsteller, Stockwell spielte in David Lynchs "Der Wüstenplanet" (1984), Wim Wenders' "Paris, Texas" (1984) und in "Blue Velvet" (1986), ebenfalls unter der Regie von David Lynch.