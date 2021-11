Sind unsere Dörfer noch zu retten? So prekär ist die Lage auf dem Land

Mehr als zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ist in Orten zu Hause, in denen weniger als 100.000 Menschen leben. Nichtsdestotrotz sind es vor allem Großstädte, die in Politik und Medien am meisten Beachtung zu finden scheinen. Während auf dem Land Bahngleise stillgelegt werden, Busse zum Teil ohnehin nicht fahren, Supermärkte schließen müssen und Schulen reihenweise von der Bildfläche verschwinden, boomen Metropolen wie München, Berlin oder Hamburg. Völlig zu Recht fragt demnach die "Story im Ersten" im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" zur Primetime: "Sind unsere Dörfer noch zu retten?"