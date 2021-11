Kritik zu "Glam Girls – Hinreißend verdorben": Remake einer Gaunerkomödie

In der "Ghostbusters"-Neuverfilmung aus dem Jahre 2016 brach Regisseur Paul Feig ein Tabu und besetzte die vormals männlichen Hauptrollen mit herausragenden Komikerinnen. Auch die Komödie "Ocean's 8" (2018), in der Danny Oceans Schwester kriminelle Frauen für einen Raubzug um sich schart, war so eine Neuinterpretation unter weiblichen Vorzeichen. 2019 machte sich der britische Comedian Chris Addison mit "Glamgirls – Hinreißend verdorben" an ein Remake, nämlich das der Komödie "Zwei hinreißend verdorbene Schurken" aus dem Jahre 1988. Addison ließ statt Michael Caine und Steve Martin den "Pitch Perfect"-Shootingstar Rebel Wilson und Oscarpreisträgerin Anne Hathaway die noble Männerwelt verunsichern und richtig schön ausnehmen. RTL zeigt die Neuauflage der Gaunerkomödie nun zum ersten Mal im Free-TV.

Die beiden Trickbetrügerinnen sind nicht vom selben Schlag: Die hochnäsige Josephine (Hathaway) zieht hauptsächlich in der High Society ihre erstklassigen Gaunereien ab, während die tollpatschige Penny (Wilson) eine ganz andere Masche verfolgt: Sie backt kleinere Brötchen und legt hauptsächlich Männer herein, die sie beim Online-Dating kennenlernt. Ebenso wie in der Vorlage aus dem Jahre 1988 laufen sich die beiden Frauen bei einer Zugfahrt über den Weg. Die Britin Josephine wird ihre "Begegnung der adipösen Art" nicht mehr los und weiht die Australierin Penny gezwungenermaßen – aber natürlich nicht ohne Hintergedanken – in die Kunst des Edelbetrugs ein: High Heels statt Hoodies, Tango statt Twerken heißt Pennys neue Devise, was zu einigen derb klamaukigen Szenen führt, deren Humor man schon mögen muss.