Heidi Klum: ein Instagram-Post wie ein Aktgemälde

Wer sich gefragt hat, welche tiefen Einblicke da überhaupt noch möglich sind, sieht sich seit Donnerstag mit einem neuen Superlativ in Heidi Klums Kunst der erotischen Selbstdarstellung konfrontiert. Auf einem Foto, das sie bei Instagram teilte , sieht man die Mehrfach-Mami auf der ausgebreiteten Decke ihres Bettes liegen, die Beine so lang ausgestreckt, dass die Füße schon nicht mehr aufs Bild passen. Die linke Hand weht durch eine rätselhaft anmutende Bewegungsunschärfe. Es scheint sehr heiß zu sein im Zimmer.

Die Tageszeit ist schwer einzuschätzen. Theoretisch könnte man die Klum hier beim Frühstück beobachten. In Reichweite ein Handy und ein aufgeklappter Laptop, dazu scheint es eine Art Früchtetee zu geben und auch ein süßes Stück Törtchen, dessen Präsenz in diesem ausgeklügelten Alltagsarrangement von besonderer Bedeutung ist. Der Teller bedeckt die ansonsten unverhüllte Körpermitte des im BH posierenden Models. Scheinbar schläfrig stochert die Gabel in Richtung des Betrachter-Fokus. "Oh! My! Yummy Pie!", schreibt sie, versehen mit einem Schmatze-Emoji.